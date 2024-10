Entrevista a Marina Carmona: "Somos gitanos de mentes abiertas, mi padre rompió con ese estereotipo"

Marina Carmona ha lanzado su primer álbum en solitario, 'Mi identidad'

La joven cantante emergente es hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana

La web de Informativos Telecinco ha charlado con ella sobre su familia, la música y el estereotipo de ser 'hija de'

A Marina Carmona no le frena el estereotipo de ser hija de. De hecho, lleva por bandera su apellido, uno de los más conocidos y respetados de la industria musical. Su padre: el líder de la banda Ketama, Antonio Carmona. Su madre: la popular mánager Mariola Orellana. Su abuelo: el guitarrista Juan Habichuela. Una conocidísima saga de artistas que forma parte de la historia de España y una de las dinastías más importantes y longevas del flamenco.

Ahora, Marina, tras haber estudiado Periodismo, haber encontrado en la música su gran vocación y haber colaborado junto a C. Tangana, continúa el legado de los Carmona con su primer álbum musical en solitario. Lo ha bautizado como Mi identidad. El propio nombre lo indica. Diez canciones en las que plasma su sello. Una "carta de presentación" en la que refleja cómo es ella. Sin filtros. La web de Informativos Telecinco ha dialogado con la joven cantante emergente.

Pregunta: ¿Cómo se convive con el estereotipo de ser 'hija de'?

Respuesta: Pues se vive como se puede, demostrando el triple si hace falta. A mí no me da miedo. Lo que intento es quitarme la careta desde el primer momento, que la gente vea lo transparente que soy para lo bueno y para lo malo, que todo lo que hago lo hago desde el corazón, desde mi verdad. No sé hacerlo de otra manera, no sé cantar de otra manera, así que yo creo que lo que más intento es ser cercana, que me conozcan y ya entonces que me juzguen.

P: ¿Te has sentido presionada por la tradición familiar?

R: Sobre todo por quedar a la altura en una familia como es la mía, que ha dejado el listón tan alto. Yo lo único que quiero es echar mi primera migaja en ese camino y legado musical y que la gente vea que la nueva generación de los Carmona viene pisando fuerte.

P: ¿Qué te dijo tu entorno cuando escuchó las canciones del álbum?

R: Muy buenos comentarios. Al final es mi primer hijo de alguna manera, y lo han recibido con mucho cariño y mucha admiración. También porque han visto que he estado muy metida en todo el proceso de composición, de producción, de mezcla... En cada detalle del disco ha estado mi mano encima.

P: También habrá habido críticas.

R: Sí, pero no tantas. Sobre todo me decían que no perdiera mi sello, mi identidad.

P: ¿Qué frase te representa del álbum?

R: Hay una canción que termino diciendo: "Siempre te dirán que todo estaba perdido y que en un tiempo quizás entres en el olvido". Me rodeo con tantos artistas que llevan 30 o 40 años en la industria y veo lo difícil que es mantenerse en esta profesión. Pues es un poco esa crítica hacia la gente que seguramente en algún momento te diga que ya no vales, y quiero reflejar que no es tan fácil mantenerse, renovarse y estar aquí durante tantos años.

Tienes que tomártelo con mucha paciencia, currar mucho y no esperar nada

P: Le has dedicado mucho tiempo al álbum, ¿a qué cosas has tenido que renunciar por él?

R: A perderme cosas de la vida cotidiana, por ejemplo: bodas, cumpleaños, ocasiones especiales que por mi profesión me hacen viajar más de lo normal o estar muchas más horas en el estudio, perderme el verano o las Navidades... Pero no considero que sólo me pase a mí, sino que también a muchísima gente y a cualquier otro artista.

P: ¿Alguna vez te han preguntado tus padres si estabas segura de meterte en esta industria tan efímera y competitiva?

R: Me lo siguen diciendo. Al final, creo que me dedico a una profesión con muchas luces y sombras. Tienes que tomártelo con mucha paciencia, currar mucho y no esperar nada, simplemente ir haciendo canciones y disfrutar del camino.

P: ¿Quién es tu ídolo?

R: Mi padre. Me impresiona que lleve todavía tantos años tan vivo en la industria y que se haya hecho respetar por tantos artistas... Todos le admiran como músico y como persona, y ser hija de él me parece lo más bonito que me va a regalar esta vida en mucho tiempo.

P: ¿Cómo le defines en tres palabras?

R: Muy buen hombre, gran padre, y muy humilde.

P: ¿Y a tu madre?

R: Hay mucha gente que la respeta en la música, en la industria. Es mis pies y mis manos. Una curranta que nos mete esa disciplina de trabajo y de no tirar la toalla.

Que mi padre estuviera en coma es de las cosas más fuertes que hemos vivido en mi casa

P: ¿Y a ti?

R: Muy romántica, un poquito cabezona y graciosa. Yo soy de las que rompo el hielo rápidamente.

P: ¿Cuál es tu mayor miedo?

R: Perder mi fe.

P: Hace unos años, tu padre se enfrentó a su mayor bache de salud y llegó a estar en coma inducido a causa de una infección tras un implante dental que le obstruyó la respiración. ¿Cómo lo vivisteis desde casa?

R: Pues imagínate. Ahí la vida de repente te da un aviso de que hoy estamos y mañana puede que no. Para mí lo de mi padre fue de las cosas más fuertes que hemos vivido en mi casa, y a la vez el regalo más grande que hemos tenido, que la vida nos lo regalara muchos más años, así que gracias a Dios se quedó en un susto.

P: Hace unas semanas falleció un familiar vuestro, Manuel, ¿cómo os encontráis?

R: Sí, ha sido un familiar muy cercano nuestro que además ha fallecido muy jovencito, con 38 años, y todavía estamos pasando ese duelo. Muy duro y complicado.

P: ¿Con qué artista, ya sea vivo o muerto, te hubiera gustado o te gustaría hacer una colaboración?

R: Kany García, Rozalén, Niña Pastori, Fito Páez... Para eso soy muy versátil, como mi padre, y me encanta colaborar con artistas que hagan muy buena música.

P: ¿Y de fiesta, con quién te irías?

R: Con Estopa y con Lenny Kravitz.

Lolita Flores y yo somos muy parecidas, y Rosario es mi coach

P: ¿Quién es la persona más famosa que has conocido?

R: Lenny Kravitz, sí, es muy fuerte. Él ha sido un gran personaje y un grandísimo artista y una bellísima persona que he tenido la suerte de conocer cerquita, y es un fenómeno. También Jennifer Lopez, que estuvo en mi casa hace muchos años, cuando cantó Marc Anthony con mi padre. Una cosa muy bonita que tiene mi familia es que es muy acogedora, nos encanta recibir a algunos artistas en nuestra casa como se merecen y que se sientan como en casa. Y también Juan Luis Guerra. Lo primero que hizo cuando estuvimos en Santo Domingo fue llevarme a su iglesia y llevarme al estudio en el que estaba grabando, y yo pensaba: 'Por favor, que alguien me pellizque, porque no me creo que esté escuchando a Juan Luis Guerra ahora mismo'.

P: Estuviste varios años trabajando con C. Tangana, ¿cómo es en las distancias cortas?

R: Muy fiestero, simpático, currante. Está muy bien rodeado y aconsejado, la verdad.

P: ¿Crees que también tiene ese punto de desenfrenado y mujeriego que traslada en sus canciones?

R: Pues no lo sé, demasiadas mujeres... Él se retrata con sus canciones. Pero bueno, yo he conocido a su novia, Rocío, que es una grandísima artista. Y lo que aguanta Rocío... Yo siempre le digo a Pucho que menuda mujer tiene a su lado. Pero también pienso que cada pareja tiene sus códigos.

P: ¿Qué significa para ti la familia Flores?

R: Admiración absoluta. Lolita siempre me llama mini Lolita, porque somos muy parecidas. Rosario es mi mayor coach, es la que me ha dado los mejores consejos del mundo y de las personas que más admiro.

P: También hablas del amor y el desamor en tus canciones. ¿Cómo se encuentra ahora mismo tu corazón? Sé que tienes pareja.

R: Muy contenta y enamorada. Un novio es tu compañero y el que tiene que estar remando contigo en la vida, y yo tengo la suerte de haberlo encontrado.

P: ¿Cómo reaccionó tu familia al saber que tenías novio?

R: Muy bien. Somos unos todoterrenos, somos como la familia Adams, vamos siempre en manada, y en mi casa hay muy buen rollo. Siempre nos respetamos y nos cuidamos mucho.

No me han metido presión para casarme ni tener hijos. Ser mujer, artista y gitana son muchas cosas

P: A veces en algunas familias gitanas este tema suele ser motivo de debate e incluso de polémica.

R: Sí, pero en mi familia no. Mi padre ya rompió con el estereotipo del hombre gitano y yo lo rompí también con el estereotipo de la mujer gitana. Yo considero que somos gitanos con las mentes abiertas. Luchadores con mucha verdad, con mucho cariño y sin faltar el respeto a nadie. Y en mi casa, de momento, no me han metido presión para casarme ni tener hijos. Ya de por sí ser mujer, artista y gitana son muchas cosas. Y como yo ya rompí con todo eso, pues cuando la vida me quiera mandar hijos o lo que tenga que venir, bienvenido sea.

P: ¿Qué comentarios sueles recibir por ser gitana?

R: Los únicos comentarios que recibo es que qué poco arte tengo siendo gitana. Son comentarios o estereotipos que mi padre también vivió en su momento pero con los que rompió, y yo hago lo mismo. Me da igual, a quien no le guste que no me escuche. Para gustos están los colores, por eso tenemos razas diferentes, colores de pieles diferentes y la música es diferente.

P: ¿Crees que por ser mujer es más difícil?

R: Un poco más difícil sí. Un poco por el estereotipo de cómo debe de ser una mujer o qué es lo que tiene que hacer una mujer. Lo típico: que hemos venido a dar vida y a crear una familia. Cada vez hay más mujeres que luchan por poder hacer lo que quieren sin miedo. Yo en su momento también tuve que romper con pensamientos, con ideologías, estereotipos y con muchas tradiciones.

P: ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti?

R: Me encantaría que me conocieran a través de mis conciertos, porque yo creo que es cuando más muestro mi faceta cercana, pura, de verdad, con mucha fuerza. Lo que más quiero es que sientan esa cercanía y que vean cómo soy realmente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.