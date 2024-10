Las muestras de cariño de los fans de Leire tras su salida de 'La Oreja de Van Gogh': "No te lo mereces"

Para muchos seguidores, esta es una "decisión injusta" y así lo han expresado: "No te mereces esa salida y ese comunicado. Estamos contigo", "No escucharé más LODV si no estás tú, esto es acoso laboral", "Tú levantaste al grupo cuando se estaba hundiendo, merecías un mínimo de respeto", "Tú eres y siempre serás la voz de 'La Oreja", "Si decides seguir con tu carrera en solitario, allí estaremos", "Has defendido como nadie las canciones", son algunos de los mensajes de apoyo que le han dejado tanto en la cuenta oficial de la banda como en su propio perfil, en el que Leire todavía no se ha pronunciado todavía.