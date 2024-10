Almodóvar, a por el Oscar: sus posibilidades de ganarlo con 'La habitación de al lado', según las apuestas

Habría que analizar minuciosamente las posibilidades reales. Claramente la de Mejor Guion Adaptado y la de Mejor Director son las dos más claras para el director manchego. Adaptar una obra como la de 'What Are You Going Through', densa y difícil, y con un tema tan complejo como la eutanasia, es algo que siempre gusta en la Academia. Y, pese a que las primeras críticas afirmaban que Almodóvar no acababa de dar con la tecla en su traslación de diálogos al inglés, poco a poco eso fue quedando en una anécdota. Porque al final una adaptación no solo se centra en los diálogos, sino en el conjunto. Y ahí es donde brilla 'La habitación de al lado'.