El Hollywood inalcanzable de Almodóvar (hasta hoy): las películas que estuvieron a punto de ser suyas

Aunque muchas veces nos hagamos de menos, lo cierto es que nuestro cine español ha dado un sinfín de nombres que han pasado a la historia. Ahí tenemos a Buñuel, Berlanga, Jose Luis Garci, Alejandro Amenábar o, por supuesto, Pedro Almodóvar . El director manchego, gracias a su estilo inconfundible y a la desvergüenza de sus primeros filmes, consiguió no solo pasar a la historia, sino llamar la atención de Hollywood allá por mediados de los 80 … y no le ha soltado desde entonces.

Bette Midler era la actriz preferida por el productor Scott Rudin, que se fijó en Almodóvar para llevar el proyecto a buen puerto. Pero el realizador manchego no las tenía todas consigo, como reveló hace unos años en una entrevista para The New Yorker. “Puede que fuera porque no confiaba en mi ingles. O porque, aunque me dijeran que iba a tener libertad artística, siempre hay un momento en el que dejo de creérmelo”.