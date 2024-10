Isabel Jiménez, emocionada por su galardón en los Premios Ondas: "Gracias a los que han pensado en que lo merecía"

La periodista de Informativos Telecinco Isabel Jiménez ha sido galardonada con el Premio Ondas 2024 a Mejor presentadora de televisión, ex aequo con la presentadora de Noticias Cuatro, Marta Reyero. Jiménez ha querido tener unas palabras de agradecimiento en sus redes sociales.

"Por eso, sólo puedo dar las gracias... a los que han pensado en que, quizás, me lo merecía... a los que en estos 20 años han confiado en mi trabajo y me han dado una oportunidad... y al periodismo bien hecho y en equipo de una redacción que me acogió con 21 años", concluye la presentadora.