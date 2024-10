Isabel Jiménez y Marta Reyero ganan el Premio Ondas 2024 a Mejor presentadora de televisión

Las presentadoras de Informativos Telecinco 15:00h y Noticias Cuatro Fin de Semana han sido ganadoras ex aequo de este prestigioso reconocimiento en la categoría de Mejor Presentadora de Televisión “por su trabajo al frente de las cámaras, que nos recuerda la importancia de la televisión para la información”.

También han galardonado a los actores Alberto San Juan por su papel en la serie 'Cristóbal Balenciaga' (Disney+) y Mónica López por el suyo en 'Rapa' (Movistar+), el programa 'Col·lapse' (3Cat) y la serie 'Esto no es Suecia (RTVE y 3Cat), entre otros.

Seven Winters in Tehran - Made in Germany Filmproduktion, Gloria Films Production y TS Productions. Alemania