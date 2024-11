Clint Eastwood y el agridulce ocaso a los 94 años de uno de los mejores directores de Hollywood

Aunque es una película que tendría muchas posibilidades en la carrera de grandes premios, desde su productora no han querido, por ahora, incluirla en su categoría de For your consideration (la lista de posibles nominados que proponen los estudios a los premios de la industria) y todo parece apuntar a David Zaslav, el jefe supremo del nuevo Warner Discovery. El fiasco de ‘Cry Macho’ no gustó en los despachos de la productora y parece que ya han dejado de confiar en una estrella de la talla de Eastwood. Así que tendrá un estreno limitado en salas estadounidenses (por ahora solo 50, como si fuera un proyecto indie de bajo presupuesto), estará muy poco tiempo en exhibición y además parece que no mostrarán los resultados de taquilla.