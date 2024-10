Muere el actor Gavin Creel a los 48 años por un cáncer fulminante

El artista era conocido en el panorama musical y un imprescindible en Brodway. Trabajó en musicales como Hair; Waitress; The Book of Mormon, por el que consiguió un Premio Olivier en 2014; y Hello, Dolly!, por el que ganó un Premio Tony al Mejor Actor de Reparto en 2017; e Into The Woods, obra que le valió un Premio Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical.