La historia real de Enric Marco, un falso superviviente de la Alemania Nazi con una vida de película

Todo se remonta a la II Guerra Mundial y, en concreto, a los campos de concentración nazi. Entre ellos, había uno conocido como Flossenbürg , en el estado de Baviera, Alemania. Creado en 1938, estuvo en funcionamiento hasta casi el final del conflicto. Un vasto conjunto de campos y subcampos por donde pasaron cerca de 100.000 prisioneros (de hecho, cuando lo vaciaron las tropas aliadas, salieron de su interior más de 60.000). Y entre ellos, hubo 14 españoles republicanos, de los que destacó una persona llamada Enric Marco , que desde los años 70, empezó a hablar sobre su pasado como republicano exiliado, miembro de la resistencia antinazi, y uno de los pocos supervivientes españoles de campos de concentración alemanes. Solo que no era verdad. Enric Marco lo inventó todo, y hasta 2005 no fue desenmascarado.

Todo un relato inventado, valiéndose de un supuesto vacío de testigos que no podían llevarle la contraria. Por suerte, Benito Bermejo consiguió destapar el engaño. "Enric Marco justificó las cosas como si la silla estuviese vacía, como si no hubiera nadie para contar estas historias. Y no es verdad, había más de un centenar que lo habían vivido. Con algunos de ellos yo tenía amistad y compartía estas dudas y sospechas sobre quién era él. La mayor parte de estas personas no conocían a Marco, y la mayor parte de ellos no regresaron a España". Así que en 2005, Marco fue descubierto y tuvo que pedir perdón, dando una rueda de prensa en la que reconocía haberse inventado todo.