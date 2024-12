Patricia Pardo, tras la denuncia de Ana Peleteiro: "Busca ayudar y concienciar a otras mujeres"

Joaquín Prat ha recordado en 'Vamos a ver' la importancia de denunciar este tipo de situaciones

"Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces", cuenta Peleteiro

Ana Peleteiro reconoce violaciones y maltrato de su expareja: “Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento”

La campeona de Europa y Medallista olímpica de triple salto Ana Peleteiro ha compartido en sus redes sociales un duro vídeo en el que relata el maltrato al que estuvo sometida por su expareja.

Tras hacerse eco de la noticia, Joaquín Prat y Patricia Pardo han dado su opinión en 'Vamos a ver'. El presentador era el primero en pronunciarse al respecto, recordando la importancia de denunciar: "Es lo que hemos dicho en otras ocasiones sobre las personas que se sientan en un plató a hablar de estas situaciones, lo que hay que hacer es ir a denunciar".

"Yo no necesito ninguna explicación. Esto es una mujer que da un testimonio libremente en una red social y que habla de un drama y de una pesadilla que ha vivido. Después de escucharla simplemente añado que hay que denunciar", ha apuntado Prat.

Aunque Patricia Pardo también ha recordado la importancia de las denuncias en este tipo de situaciones, ha añadido: "Lo que pasa es que hay mujeres, y cada vez lo vemos más a menudo, que no buscan una consecuencia penal y simplemente lo hacen, y creo que es el caso de Ana Peleteiro, para ayudar y concienciar a otras mujeres para que no cometan el error porque ella lo hace desde el punto de vista de una mujer que se ha equivocado. Lo pertinente sería denunciarlo en una comisaría, pero cada vez nos estamos acostumbrando a ese tipo de testimonios que creo que son igualmente importantes", ha explicado.

“Ojalá esto sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces”, cuenta Peleteiro. El vídeo está vinculado a la tendencia ‘y aun así me quedé’ en el que varias mujeres cuentan situaciones personales en pareja sobre abusos que han aguantado a lo largo del tiempo y pretenden que nadie pase por ese tipo de sometimientos.

"Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y, aun así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y, aun así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí. Y aun así me quedé, porque me lo creía" contaba la gallega.

"Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y, aun así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y, aun así, me quedé"

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento"

Durante un momento del vídeo, Ana Peleteiro respira profundo y confiesa: “Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y, aun así, me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé".

"Cuando llegó la pandemia me dejó sola durante cuatro meses, teniendo la oportunidad de pasarla juntos. Y aun así me quedé. Descubrí que tenía una doble vida. Otra relación a escondidas. Y aun así me quedé y le perdoné. Cuando fuimos a vivir juntos me dijo que la cocina era solo mía. Que él no se iba a ocupar absolutamente de nada que tuviese que ver con la cocina y los quehaceres de casa. Y aun así me quedé".

Peleteiro pide a las niñas que aún están a tiempo a que no aguanten ningún tipo de situaciones como las que ella tuvo que vivir, un auténtico infierno. Finalmente, Ana Peleteiro se alejó de esa persona y ahora vive feliz junto a su actual pareja y su hija en Galicia.