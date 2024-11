La reinvención de Halle Berry, una pionera a la que le costó demasiado desprenderse de etiquetas

Porque tras ganar el Oscar llegó Catwoman, la infame película sobre la villana de DC, calificada como una de las peores de la historia. "No me hizo descarrilar, porque he luchado como mujer negra toda mi vida. ¿Un poco de mala publicidad sobre una película? No es que me encantara, pero no iba a detener mi mundo ni a desviarme de hacer lo que amo hacer", explicó tras recibir el Razzie a peor actriz. Pero su carrera consiguió mantenerse, ya que justo antes de Catwoman fue chica Bond en la última película de Pierce Brosnan como agente secreto, Muere otro día. Quizá uno de sus papeles más recordados: el de la espía Jinx, que a punto estuvo de tener su propio spin-off.