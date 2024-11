El que fuese presentador de 'Informativos Telecinco' se pronunció sobre el lanzamiento de objetos y barro a Felipe VI y Doña Letizia: "Estaba fuera de España hasta que vine ayer, vi la imagen y fue lo primero que me encontré en televisión . Pensé: '¿Qué está pasando? Es como si me hubieran cambiado el país ".

"Ver a la reina con un poco de barro en la cara, ver al rey tratando de dar explicaciones que no se lo permitían al principio, después se abrazó a alguien, todo eso me hizo pensar que estamos en uno de los momentos más duros que yo he presenciado de la democracia española", declara Pedro Piqueras. Tras esto, el periodista añade: "Hay desafección en las zonas inundadas hacia el estado por esto que ha ocurrido".