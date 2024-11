Adele llora en su despedida de los escenarios en Las Vegas: "Os echaré muchísimo de menos"

"Lo echaré de menos y os echaré muchísimo de menos. Pero no sé cuando querré volver a actuar". La cantante dedicó unas palabras a su prometido, Rich Paul, y a su hijo Angelo de 11 años, fruto de su matrimonio con su exmarido Simon Konecki .

En su discurso de despedida, la cantante no quiso olvidarse de una de sus grandes inspiraciones: Céline Dion. "Fue un momento de cierre del círculo para mí porque esa es la única razón por la que quería estar aquí. Lloré durante una semana entera después de verla. Es la razón por la que quise tocar en este teatro en particular. No quería solo una habitación donde estuvo Céline; quería estar en el espacio que fue construido para ella”, explicó Adele.