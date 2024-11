Lady Gaga, Harry Styles o Rosalía: las grandes estrellas del pop que dieron el salto al cine

Ariana Grande protagoniza el musical 'Wicked', que llega a los cines entre 22 de noviembre

Cher, Madonna, Michael Jackson… todos los grandes nombres de la música lo han intentando con mejor o peor resultado

Estreno del musical 'Wicked', la precuela de 'El Mago de Oz' interpretada por Ariana Grande y Cynthia Erivo

Si hay un medio artístico que sigue atrayendo a las estrellas continuamente, ese es el cine. No hay nada como verse en una pantalla gigante mientras el público se queda ensimismado con tu historia. Y, aunque las plataformas de streaming, al multiplicar el contenido por diez, han rebajado un poco su impacto, las productoras que buscan prestigio siguen estrenando en salas. Quizá ese sea el gusanillo que les pica a las grandes estrellas de la música para seguir dando el salto al séptimo arte, buscando rubricar su nombre con letras de oro en la historia. Y ahora que se estrena 'Wicked', que llega con Ariana Grande como una de sus protagonistas, volvemos a verlo: una popstar consagrada busca el reconocimiento y dar la campanada.

Aunque es verdad que Ariana no fue la primera opción de este esperadísimo musical. Sabemos que lleva una larga producción de más de diez años, en los que ha cambiado continuamente de manos. De hecho, hace tiempo el director elegido era Stephen Daldry ('Billy Elliot', 'Las horas') y la popstar elegida era, ni más ni menos que Lady Gaga. La cantante llevaba tiempo detrás del papel y, aunque no lo consiguió, se conformó con el de Ally en 'Ha nacido una estrella', que le consiguió una nominación a los Oscar y su consagración como actriz a tener en cuenta. Las primeras quinielas sitúan a Ariana Grande también como una de las grandes nominadas. Aunque no es debut interpretativo. Porque la cantante de Florida es una "chica Nickelodeon", protagonizando la serie 'Victorious' durante tres temporadas. También fue uno de los fichajes más relevantes de la primera temporada de 'Scream Queens', esa locura de serie firmada por Ryan Murphy.

Pero obviamente, Ariana es la última de una gran lista de estrellas de la música que han intentado hacerse un nombre en el cine. Unas con más suerte y otras con menos. Quizá los primeros nombres que nos vienen a la mente sean los de Frank Sinatra o Elvis Prelsey. Dos auténticos reyes que protagonizaron multitud de películas, aunque las de Presley no hayan envejecido del todo bien. Pero si hay un ejemplo claro en el pasado reciente (y eso que fue hace ya casi cuarenta años), es el de Cher. Respetada musicalmente, consiguió la nominación al Oscar en. 1982 por 'Silkwood', junto a Meryl Streep y Kurt Russell. Y se llevó el ansiado premio en 1987 por su película 'Hechizo de luna', derrotando a la propia Streep o a Glenn Close.

Su legado es increíble, y muchas otras cantantes han querido seguir sus pasos, con mejor o peor fortuna. Ahí está Janet Jackson, que sorprendió en la serie televisiva 'Fama' y luego probó suerte con 'Poetic Justice', junto al rapero Tupac Shakur. Whitney Houston, por la misma época, protagonizó el taquillazo ‘El guardaespaldas’, que se convirtió en una de las películas que más recaudó en su año de estreno. Y, por supuesto, el trío de ases de Britney Spears, Mariah Carey y Christina Aguilera. Ninguna de las tres eligió bien sus debuts. La primera protagonizó 'Crossroads', una película anodina e inofensiva que cayó en el olvido demasiado pronto (aunque recordamos su cameo en 'Médico de familia', eso sí). La segunda casi sepulta su carrera con 'Glitter', aunque nos dio uno de los memes más utilizados en Twitter. Y la tercera tuvo mejor suerte, pero tampoco para tirar cohetes, con su 'Burlesque'.

Al final, dar el salto al cine también es un cambio peligroso, que puede salir o muy bien, o muy mal. Si no que le pregunten a Madonna, que lleva intentándolo desde los inicios de su carrera y no ha sido capaz de dar con el gran papel que la encumbre, salvo una excepción: 'Evita'. Aunque fue ampliamente critica, lo cierto es que consiguió el respeto que buscaba, y consiguió ganar el Globo de Oro a Mejor Actriz (aunque se quedó sin Oscar). Y, recientemente, otras han querido seguir sus pasos. Por ejemplo, la gran superestrella de la actualidad, Taylor Swift, aunque mejor no mencionemos 'Cats'. No hay necesidad. Nadie la recuerda, y es mejor que siga así.

Incluso en España podemos tener ejemplos de estas grandes cantantes que han querido probar suerte en el mundo de la actuación. Sí, tenemos muchas folclóricas que navegaron los dos mundos con gracia, como Lola Flores o Sara Montiel. Y, en los últimos años, Rosalía ha probado suerte, aunque como secundaria de lujo en 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar; y también Aitana, con su serie 'La última', o la película para Netflix 'Pared con pared'.

Y en hombres también podemos encontrar varios ejemplos recientes. Harry Styles debutó con Christopher Nolan en 'Dunkerque' y, desde entonces, ha protagonizado 'No te preocupes, querida', 'My policeman' e incluso ha fichado por Marvel. Bad Bunny, la gran estrella latina, dio vida al Lobo en la comedia de acción 'Bullet Train'. Aunque puede que el que más en serio se lo haya tomado sea Justin Timberlake, quizá demasiado, ya que muchas veces se le nota el esfuerzo por querer ser tenido en cuenta, por querer ser reconocido por los grandes críticos. Ahí están sus intentos en 'La red social', 'Palmer' o su trabajo con Woody Allen 'Wonder Wheel'. Aunque el que lo intentó con más ahínco y no consiguió tener suerte fue el mismísimo Michael Jackson. Su nombre era demasiado grande como para funcionar en un proyecto cinematográfico. Lo intentó con 'Hook', con 'Spiderman' e incluso estuvo a punto de protagonizar un biopic de 'Edgar Allan Poe', pero con su fama planetaria y sus escándalos, nunca fue capaz de llevar ningún proyecto a buen puerto.

Así que Ariana Grande es una más en una amplísima lista de grandes estrellas de la música que quieren hacerse un hueco en el cine y, por qué no, que la historia los recuerde más allá de llenar estadios o colocar canciones en el número 1. Porque cuando lo has conseguido todo, la ambición sigue su camino. Y ojo, que la siguiente promete ser Taylor Swift (volvamos a ignorar su participación en 'Cats'), que ha escrito su propia película para Searchlight, y planea dirigirla dentro de muy poco. ¿Será el gran proyecto que estamos esperando de una megaestrella como ella?

