A mediados de los 90 , no había una actriz más famosa que Julia Roberts . La conocida como 'Novia de América' triunfaba en taquilla , aparecía en todas las portadas de revistas y era la intérprete mejor pagada . Su sonrisa enamoraba a millones de espectadores, y en Estados Unidos era una celebridad casi cercana a la fama del propio presidente del país. 'Pretty Woman', la comedia romántica por excelencia, la convirtió en una estrella con tan solo 24 años, y lidiar con la fama a esas alturas (no una fama normal sino planetaria) siempre es difícil. Sobre todo para una persona tan privada como ella.

"Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de 'Notting Hill' o el nivel de diversión loca de ‘La boda de mi mejor amigo’ lo habría hecho. Simplemente, no existían", explicó para 'The New York Times'. Y ahí es cuando la gente volvió a especular sobre su vida, sobre su carrera, sobre todo lo que rodeara a una de las actrices más famosas de Hollywood. "Creo que nunca me di cuenta que, el precio de la fama, es que abres literalmente todos los momentos y aspectos de tu vida", aseveró entonces. Y pudo comprobarlo a comienzos de los 90, cuando canceló su boda con Kiefer Sutherland, que supuso una auténtica revolución en la prensa rosa.