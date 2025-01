Y es que a Javi le pillaron in fraganti, como se dice, 'con las manos en la masa': "Estaba saliendo con una chica y estaba a la vez en otra relación. La otra chica, que era española, cuando decidí cortar con ella, me cogió el teléfono, me sacó todos los datos y se puso en contacto con mi novia". A Javi le hicieron una encerrona de la que, como la propia palabra indica, no pudo salir: "Fue en casa de una de ellas, de la española".

Y es que la chica española le dijo que fuera al baño y cuando llegó al sitio en cuestión, apareció la chica con la que mantenía otra relación: "Estaba junto a su hija y el perro". "Me di cuenta de que me estaba robando en casa a raíz de todo esto. Por eso hacía este llamamiento. La denuncié y no me hacía ni caso", Javi aprovechaba la ocasión para desvelar lo que ocurrió tras su infidelidad: le desaparecieron cosas personales de mucho valor. "Me encerraron en casa de la amante. Me metieron en la ducha y entraron las dos, con la hija y el perro...", describe Javi.