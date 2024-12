" La condición que he impuesto es que quiero un arma . Es que esto ya se está volviendo ridículo ", sentencia Emma en la entrevista. En la serie 'La Casa del Dragón' es habitual ver a los personajes masculinos portando armadura y una espada y, sin embargo, las mujeres, pese a ser reinas y participar en guerras, no suelen llevar este tipo de elementos.

"No me importa si es una daga pequeña o una espada corta, no me importa", continúa diciendo. Por otro lado, D'Arcy apunta que también es muy importante a la hora de actuar: "Los hombres de la serie no tienen que preocuparse por dónde poner las manos, ya que siempre están sujetando la empuñadura de su espada... mientras, los demás nos preguntamos: '¿Dónde demonios ponemos nuestras manos?".