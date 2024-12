Úrsula Corberó estrena 'The day of the Jackal', su nuevo proyecto internacional, con Eddie Redmayne

Tras seis meses de rodaje, Corberó afirma que trabajar con Redmayne le ha cambiado la forma de ver la profesión

Con más de 20 millones de seguidores en Instagram, es una de nuestras actrices más famosas

Aunque no lo creamos, y seamos expertos en criticar a nuestros compatriotas cuando tienen éxito fuera de nuestras fronteras, nuestros actores y actrices están muy bien valorados al otro lado del Atlántico. Y no vamos a volver a poner ejemplos como los de Antonio Banderas o Penélope Cruz, porque ya sabemos de memoria su asombrosa carrera. Hoy toca hablar de una actriz cuyo meteórico ascenso ha sido más reciente, y que tiene mucho techo aún para crecer. Estamos hablando de Úrsula Corberó, una de nuestras nuevas exportaciones, y muy merecido. Abrirse camino en Hollywood no es nada fácil. No solo consiste en tener suerte y un buen agente, sino también tener talento y carisma. Y Úrsula Corberó lo tiene todo.

La joven actriz nacida en Barcelona debutó con tan solo 13 años en la series catalana 'Mirall trencat' y, más tarde, en 'Ventdelplà', participando en siete episodios. Pero donde realmente le llegó la gran oportunidad fue en la serie 'Física o Química', donde interpretó al personaje de Ruth Gómez a lo largo de 71 episodios, cimentando su carrera y convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la ficción. Eso sí, aunque catapultó su carrera, sí que le quitó parte de su adolescencia. Al final no solo la fama sino las maratonianas jornadas de rodaje le pasaron factura. "Lo del sacrificio es cierto. Mis amigas, a los 15, se dedicaban a pasárselo bien, fumarse los primeros porrillos, ligar, emborracharse. Y yo no tenía oportunidad de desfasar". Así lo confesó en una entrevista para AISGE.

Pero también confesó que fue una época que guarda con mucho cariño. Al final, fue una etapa de su carrera muy intensa y que la formó como la actriz que es hoy en día. "Ese ha sido mi único periodo de no pensar, de disfrute puro. Mi mejor época, la más tierna y amistosa. Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: diez jóvenes guapos, con trabajo, dinero y fama, imagínese. Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Había mucha empatía". Eso sí, esas declaraciones trajeron cola, sobre todo por afirmar que el sexo era muy común entre los miembros del reparto.

Su salto a Hollywood

Y si 'Física o Química' la ayudó a darse a conocer como actriz, su siguiente proyecto, 'La casa de papel', le permitió dar el salto a nivel internacional. Estamos hablando de su papel como Tokio en 'La casa de papel', una de las series españolas más vistas de la última década. Sobre todo gracias a su llegada a Netflix. Fichó por la prestigiosa agencia americana WME, que lleva entre otros a actores de la talla de Ben Affleck, Jessica Alba, Christian Bale, Kate Beckinsale, Matt Damon o Jennifer Garner, y su primer gran proyecto fue 'Snake Eyes: el origen', el spin-off de 'G.I. JOE'. En la película, Úrsula Corberó interpretaba a la Baronesa, la villana de la película. Primer proyecto internacional, y además en inglés, algo que le dio vértigo desde el principio porque cuando llegó al rodaje "estaba sola. Los actores estaban rodando desde hace unos días ya y yo llegué pensando a ver cómo me las apaño para buscarme la vida porque encima hay mucha gente que no habla inglés, pero la verdad es que me fascinó".

Con tan mala suerte que, cuando se estrenó la película, el COVID seguía dando sus últimos coletazos. La película fue un fracaso en taquilla, ni siquiera llegando a recaudar la mitad de su presupuesto. Aunque la actriz siempre destacó que, una de las cosas que más le atrajo del proyecto, fue precisamente que su personaje no fuera protagonista. "No tenía el peso total de la cinta pero a la vez, las pocas veces que aparece, es un personaje que tiene el control absoluto".

Unos años antes también había probado suerte en la serie 'Snatch', basada en la popular película de Guy Ritchie, y en este caso, compartió proyecto con Rupert Grint, el eterno Ron Weasley de Harry Potter. Aunque tampoco tuvo mucha repercusión. Por lo que, mientras alternaba su carrera con la moda, y sobre todo como celebrity mediática, empezó a buscar proyectos más de autor o dramáticos. Como por ejemplo 'El árbol de la sangre', de Julio Médem. O 'El cuerpo en llamas', que se estrenó en 2023 en Netflix y fue un auténtico boom en visualizaciones. Gracias a su interpretación de Rosa Peral, Corberó fue nominada a los Premios Feroz, a los Premios Iris, además de ganar un Premio Ondas. Úrsula Corberó pasó de ser la cara bonita, la influencer de Instagram que había probado suerte en Hollywood, a una actriz seria y comprometida.

Y es que su carrera no ha hecho más que empezar. Porque, además de aparecer en un episodio de la serie de Prime Video 'Mr. And Ms. Smith' junto a Donald Glover, también estrenó la película 'Lift: un robo de primera clase' en Netflix, dirigida por F. Gary Gray, protagonizada por Kevin Hart, Jean Reno o Sam Worthington.

Pero ahora llega su siguiente gran proyecto, con el que puede consolidar su salto definitivo a Hollywood: 'The day of the Jackal'. La serie está basada en la popular novela de Frederyk Forsyth, que ya tuvo dos adaptaciones en cine. Una en los 70, y otra en los 90 protagonizada por Richard Gere y Bruce Willis. En este caso, la nueva adaptación nos llega a España de la mano de SkyShowtime, y lleva la historia a la actualidad, con Eddie Redmayne y Lashana Lynch de protagonistas. Tras seis meses de rodaje en Budapest y Croacia, Corberó afirma que trabajar con Redmayne le ha cambiado la forma de ver la profesión.

"Solo puedo decir que trabajar con él ha sido increíble, sobre todo porque es con quien más he tenido mi trama (…). Me siento mejor actriz. Desde que empecé a trabajar con él hasta que he terminado, siento que soy mejor actriz gracias a él. He aprendido que nunca es demasiado la entrega en un proyecto. Creo que tenemos formas de trabajar muy parecidas y yo siempre me digo: 'Va, Úrsula, take it easy, no te ofusques tanto'. Soy muy autoexigente y he aprendido que si se hace con pasión está bien". Así que ahora solo nos queda esperar para disfrutar de esta serie que se estrena el próximo 6 de diciembre, y que seguramente sea el primer paso en firme de su carrera en Hollywood.

