La primera en trabajar con el director manchego fue Marisa Paredes en la surrealista y desbocada ‘Entre tinieblas’, en 1983. Y justo un año después llegaría ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’, esta vez con Forqué. Cada una de ellas daba una interpretación totalmente diferente de lo que supone ser una chica Almodóvar. Forqué siempre fue más alocada, más divertida, más desenfrenada . Los papeles de Paredes fueron más sosegados, más profundos y más reflexivos . Al final, eran sus dos formas de entender el mundo de la interpretación.

Pero mientras que Verónica solo coincidió en tres ocasiones con el director, Paredes dobló en colaboraciones, participando en hasta seis películas. Muchas de ellas, de las más reconocidas de su filmografía. Pero nunca consiguió un premio Goya por ninguno de sus trabajos. Ya no solo con Almodóvar sino en su carrera, aunque sí fue nominada en un par de ocasiones. Verónica Forqué, por otro lado, tiene el récord de más premios Goya para una actriz (con cuatro) , y consiguió alzarse con la victoria en una de sus colaboraciones con Almodóvar más recordada: ‘Kika’. Curiosamente, película que llegó un año antes de ‘La flor de mi secreto’, protagonizada por Marisa Paredes.

“Yo soy de izquierdas y mi corazón está con la izquierda y siempre prefiero que gane la izquierda”, dijo Verónica Forqué en las elecciones generales celebradas en 2019. Aunque nunca se ha pronunciado mucho públicamente sobre política, su ideología siempre estuvo clara . Además de ser una mujer que se enfrentó de lleno al machismo imperante en el mundo del cine durante casi toda su carrera. “Vivimos en un mundo machista, donde los que deciden, los que gobiernan, los que eligen las cosas, los que piensan qué se debe hacer y qué no se debe hacer son los hombres y eso de un modo subterráneo afecta a la vida de las mujeres, que tienen que emplear mucha más energía para conseguir las cosas”, explicó en el ciclo ‘Mujeres que no lloran’, organizados por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

Y precisamente sobre el machismo es algo sobre lo que siempre se ha mostrado muy crítica Marisa Paredes. “Siempre ha habido un pellizquito en el culo que te han dado en el metro o en el autobús, un tocarte la teta o rozarte el culo sin que te dieras cuenta y que tengas que decir 'qué me ha hecho usted'. O ese que te abraza y te coge por la cintura. ¿Con qué derecho?”. Dos mujeres que nunca han tenido miedo de hablar, aunque Paredes siempre haya sido mucho más activista política. Sobre todo en los últimos años. Eso si, no debemos olvidar la participación de Verónica Forqué en la mítica ‘¡Ay, Carmela!’. Una historia que defendía la República y, sobre todo, el papel de las mujeres, que no deben estar supeditadas a la voz de los hombres.