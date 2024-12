"Esta madrugada ha sido. No estaba mal particularmente, pero tuvo un fallo cardíaco y eso es... Enseguida", se ha lamentado. También ha asegurado que Marisa " no se encontraba mal" y que, de hecho, este pasado domingo había ido al teatro para ver actuar a su única hija, María Isasi.

Méndez-Leite ha señalado que la noticia de su fallecimiento le ha pillado por sorpresa: "Ha sido, además, muy sorprendente, porque no sabíamos que estuviera enferma. Yo no hace mucho tiempo he estado cenando con ella y estaba estupenda. He hablado por teléfono con ella, hace como un mes, y me estuvo regañando, por cierto".