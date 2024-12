"Cuando me llamaron, para mí fue una alegría tremenda porque Campofrío tiene un mensaje maravilloso siempre, y más este año. Cuando me contaron la idea imagínate, me pareció fantástico y un orgullo participar", ha continuado el hermano de 'Fofito'.

Para él, y según sus propias palabras, ha sido todo un "orgullo" poder representar a su padre, siendo esta la primera vez que lo hace. "Si la gente supiera cómo me late el corazón cuando me preguntan cómo me siento al representar a mi padre... Para mí es la primera vez que lo hago en toda mi trayectoria. Con la admiración que yo tenía de pequeño, y poder hacer de Fofó... es un regalo tremendo. De las cosas más bonitas que he podido hacer en mi vida", se ha sincerado.