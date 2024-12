Será la primera actuación en Madrid de la artista canadiense autora de éxitos como 'Ironic' en 17 años, pero no estará sola en un programa en el que aún hay más cabezas de cartel: Kings of Leon, Weezer, Benson Boon, Thirty Seconds to Mars, Gracie Abrams, Noah Kahan y los españoles Arde Bogotá .

Habrá más acento español con Natalia Lacunza y los roqueros Alcalá Norte en un cartel que aún guarda más bazas como The Blessed Madonna, Artemas, Girl In Red, Refused, Royel Otis, Mathame, Hermanos Gutiérrez, Mother Mother, Salute, The Teskey Brothers, Bright Eyes, Argy, Chloe Caillet o The Wombats.