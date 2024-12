En el festival Starlite Christmas y ante un auditorio con numerosos huecos libres -a pesar de que había esperanzas de que el recinto se llenase a última hora, no se obró el 'milagro navideño'- la tonadillera repasó su repertorio de éxitos más icónicos, como 'Veneno', 'Así fue' o 'Se me enamora el alma', pero también demostró su arte cantando villancicos populares acompañada por una zambomba flamenca de Jerez con su hermano Juan Pantoja -con el que llevaba un tiempo distanciada- entre sus integrantes.

Demostrando por qué está considerada una de las grandes divas de la canción española , Isabel hizo un alarde de voz y emoción ante un público completamente entregado que no dejó de corear y aplaudir a la artista durante las casi tres horas que duró el concierto.

Deslumbrante, lució dos diseños : en la primera parte del show, un vestido de gala en color plata muy clarito de corte asimétrico con capa de gasa a juego con la falda y original escote tridimensional cuajado de brillos y bordados. Y posteriormente, un original traje fucsia con volantes, manga larga abullonada y apliques metalizados en dorado, de inspiración zíngara. Dos looks inéditos que quiso estrenar en su último concierto del año y, sin duda, uno de los más especiales por su temática navideña.

Emulando los 'bolos' de su hijo Kiko Rivera , el concierto comenzó con una voz en off repasando los inicios de la tonadillera en el mundo de la música y reivindicando su "grandeza artística" al margen de las críticas: "Una niña trianera de padre gitano que nació predestinada para ser una reina de la copla y que paseó la copla por los escenarios del mundo con empaque de reina. Son infinitamente más los que la admiran y la quieren, pero los que la odian o hacen negocio atacándola, gritan más".

Como no podía ser de otra manera, Isabel se emocionó y rompió en llanto al recordar a sus hijos Kiko e Isa Pantoja al cantar su éxito 'Quisiera decir no', y también dedicó unas emotivas palabras a su madre, Doña Ana -fallecida en septiembre de 2021-, confesando que "tanto la extraño y tanta falta me hace".