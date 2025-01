Durante años, muchos cantantes han intentado componer un villancico de Navidad que estuviera a la altura del éxito del All I want for Christmas de Mariah Carey. Bon Jovi lanzó el suyo en el invierno de 2023, con el objetivo de posicionarlo por encima de los existentes, pero su lánguida balada sobre los seres queridos que ya están en unas fechas tan especiales como éstas no tuvo una buena acogida popular. Ha sido el español David Bisbal, sin embargo, quien, en el mes de octubre, sorprendió al mundo entero publicando un villancico mucho más trabajado que el 'Burrito Sabanero' que le vimos cantar en la Puerta del Sol.