Dulceida ha dado la bienvenida a una de las épocas más especiales del año con su tradicional videoclip navideño . La popular influencer ha compartido este pasado domingo 15 de diciembre una publicación en su perfil de las redes sociales junto a sus amigos y un invitado especial que ha sorprendido a propios y extraños. El rostro estrella de su 'post' es David Bisbal , quien arranca el vídeo diciendo: "Aida, ¿este año no vas a hacer vídeo de Navidad?".

En el videoclip aparecen los elementos por excelencia de esta temporada: árboles de navidad, renos, espumillones, regalos, nieve , un buzón para enviar las cartas a Papá Noel, ropa navideña... Un sinfín de detalles que no han pasado desapercibidos y que se han convertido en los grandes protagonistas de este nuevo formato.

Luc Loren, Marta Riumbau, Carla Flila y otras personalidades del mundo de las redes sociales no han dudado en participar en el videoclip. Sin embargo, ha habido una llamativa ausencia que tampoco ha pasado desapercibida: la de Madame de Rosa. Lo cierto es que Ángela Rozas -su nombre de pila- está viviendo uno de los momentos más duros de su vida después de que saliera a la luz que su exmarido y padre de su hijo se encuentra en prisión preventiva .

Madame y Dulceida son íntimas amigas, y ha llamado especialmente la atención que la diseñadora se quedara fuera del vídeo. Sobre todo después de que la propia Dulceida la defendiera en los Premios José María Forqué, celebrados este pasado sábado en Madrid. ''Ella es mi amiga, obviamente no está en un buen momento, eso lo sabe todo el mundo lógicamente. Yo intento estar ahí para ella como su amiga que soy. Es un tema muy delicado que a mí no me corresponde'', desvelaba a las cámaras de 'Socialité'.