La realidad del hermano de David Bisbal tras su lesión medular: un logro, una frustración y un propósito

Su día a día no ha sido fácil desde entonces. Ha tenido que afrontar la nueva realidad que le ha tocado vivir y buscar un nuevo hobbie. Una afición. " No sabía qué decisión tomar , tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba", ha desvelado a La Voz de Almería este mes de septiembre. Y se decantó por el parabádminton .

Durante todo este proceso ha contado con el férreo apoyo de su familia, su hermano David e incluso de su mujer, Lupe. "Yo no me quejo, he tenido mucho apoyo tanto de la familia Bisbal como de la Ferre, ninguna me ha defraudado, estoy muy agradecido por la ayuda recibida (...) Mi mujer, sin pensarlo dos veces, dejó su trabajo y alquiló un pisito en Toledo", ha explicado al citado medio.