"Mi abrazo quiero compartirlo también con el resto de compañeros porque han hecho todos un trabajo excelente. Yo creo que el músculo de los servicios informativos de las cadenas nacionales se ha visto muy claramente. Y quiero dar las gracias muy específicamente al equipo de Informativos Telecinco. Para mí es un grandísimo honor estar en ese equipo, he aprendido mucho estos meses y me queda mucho por aprender. Alguien que valoro mucho en la profesión me dijo, ante un reto que afrontaba, que el primer año uno no se enteraba de nada. Y es verdad que no me he enterado prácticamente de nada. Mañana cumpliré un año y espero empezar a enterarme de mucho más, pero he aprendido muchísimo y quiero dar las gracias a todos los que han confiado en mí. En este proyecto y también antes. He aprendido de todos los compañeros. Un honor inmenso y muchísimas gracias, de corazón", ha concluido Carlos Franganillo.