Carlos Franganillo destaca la cobertura de la DANA al recoger su Antena de Oro: "Un trabajo especialmente valioso, muy fuerte, con un enorme esfuerzo"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00h, Carlos Franganillo, ha recogido este sábado la Antena de Oro. El periodista ha sido galardonado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España en la 51º Edición de los Premios Antena de Oro y ha querido agradecérselo, entre otros, a sus padres "que me han dado todas las oportunidades" y a sus compañeros. "Creo que en estas semanas han hecho un trabajo especialmente valioso", ha expresado.

La entrega de premios ha tenido lugar este sábado 16 de noviembre en el Casino de Aranjuez (Madrid). En esta edición también ha sido reconocido el espacio de actualidad y sucesos de Cuatro ‘Código 10’, que presentan Nacho Abad y David Aleman, en su apartado Televisión.

Carlos Franganillo ha comenzado agradeciendo el premio a la Federación "por pensar en mí", "no sé si con acierto o desacierto". El director de Informativos Telecinco ha confesado sentirse "un poco intruso", porque "creo que he conocido muchísimos periodistas mil veces mejores que yo, lo mejor por circunstancias no han tenido las mismas oportunidades".

"Quiero agradecérselo a mis padres"

Por ello, ha continuado, "creo que cuando a uno le dan un premio yo creo que es justo reconocer el mérito de toda la gente que le apoya". "En mi caso quiero agradecérselo a mis padres, que me han dado todas las oportunidades. Seguramente, muchas más de las que merecía en algunos momentos para poder seguir adelante con lo que me apetecía, con lo que me gustaba y con lo que creía que podía tener algo de talento", ha dicho.

Además, ha agradecido el galardón "a todos los compañeros con los que me he encontrado en este camino. Ya casi más de 20 años en Televisión Española, ahora en Mediaset, de los que he aprendido muchísimo. Siempre me han ayudado y he tenido casi todo a favor y muchas gracias también a los jefes en cualquiera de los sitios en los que he trabajado. Yo creo que es fundamental que se cree esa cobertura para poder trabajar en libertad, para poder estar en los sitios y para poder desarrollar un determinado producto informativo".

Por último, ha querido destacar el esfuerzo hecho estas últimas semanas por la DANA: "Y, por supuesto, gracias a todos los compañeros ahora en Telecinco. Creo que en estas semanas han hecho un trabajo especialmente valioso, muy fuerte, con un enorme esfuerzo, yendo a los sitios en la DANA en Valencia, denunciando, mostrando, contando y acercándonos a historias que nos han conmovido a todos y que seguramente van a cambiar muchas cosas, así que muchísimas gracias a la Federación por este premio. Gracias".

Otros premios de Carlos Franganillo

Cabe recordar que Carlos Franganillo, uno de los más destacados comunicadores de la información televisiva en nuestro país, se incorporó a Mediaset España a finales del pasado año tomando el relevo de Pedro Piqueras en la dirección de Informativos Telecinco y como director y presentador de Informativos Telecinco 21:00h, en un nuevo plató que, gracias a la armónica integración de los más avanzados medios tecnológicos y escenográficos que ha ido implementando paulatinamente, se ha convertido en el más avanzado del país.

Esta Antena de Oro se suma a la extensa vitrina de premios de Franganillo, entre los que se encuentran un Premio Ondas, un Premio Iris de la Academia TV, el Premio del Club Internacional de Prensa al Mejor Corresponsal, el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos y el Premio Joan Ramón Mainat de la última edición del FesTVal, entre otros.

