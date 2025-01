‘Cuarentena’ está nominada a los Premios Goya como Mejor Cortometraje de Ficción

Celia de Molina rompe esquemas sobre una maternidad romantizada

La lista completa de nominados a los Premios Goya 2025

El apellido De Molina vuelve a resonar en la gala de los Premios Goya, pero en esta 39 edición el nombre que le precede es el de Celia, nominada por el cortometraje 'Cuarentena'.

La ópera prima de Celia de Molina, actriz, directora y guionista, rompe esquemas sobre una maternidad romantizada que tradicionalmente se nos ha representado en el cine y habla sin tapujos de un parto.

‘Después de 40 días, Marina por fin ve la luz. Una cafetería, un batido, un croissant y mucha mala leche’, así se presenta un corto de 7 minutos donde una mujer habla de una verdad poco contada, con las actrices Andrea Ros y Natalia de Molina de protagonistas.

Pregunta: ¿Cuál ha sido la mayor mentira sobre la maternidad?

Respuesta: La mayor mentira es cómo nos han contado la maternidad en sí, o sea, de principio a fin. Desde que se habla de cómo concebía la Virgen, que es como esta cosa de la paloma, imagínate. Desde todo esto que nos hemos tragado, hasta eso de va a ser el mejor día de tu vida, que oye, es un día importantísimo, por supuesto, tienes a tu hijo y te va a cambiar la vida, evidentemente. Pero siempre se ha edulcorado mucho.

Nos cambia el cuerpo, el cerebro, es un meteorito que te arrasa

Creo que hay mucho ‘brilli brilli’ en algo que es maravilloso y que es precioso, pero que tiene sus grietas y sus sombras. Es un proceso para la mujer muy muy fuerte, nos cambia el cuerpo, el cerebro, es un meteorito que te arrasa.

P: ¿Por qué nos han mentido en el cine sobre ello?

R: El cine tiene que ver con quién ha narrado y ha contado las historias, hasta hace muy poquito las mujeres no dirigíamos nuestras propias historias ni estábamos en guion. Las estadísticas están ahí no es algo que diga yo.

Realmente en el último año sí que estamos entrando más, pero durante la historia ha sido muy difícil. Si pones cualquier película desde los inicios, las mujeres eran meros objetos, estaban de paseo por ahí, pero las historias eran de ellos.

Si ellos tienen que contar la historia pues creo que lo que han contado al final era como lo bonito que es el nacimiento de un hijo, la madre que llega y la madre abnegada con el bebé en brazos, qué bonito, qué maravilla, pero la han obviado, evidentemente.

Hay una deuda ahí que históricamente hemos contado poco y ahora empezamos a contar

Nosotras somos las protagonistas del parto, las protagonistas del embarazo, las protagonistas de lo que significaba ser madre. Hay una deuda ahí que históricamente hemos contado poco y ahora empezamos a contar.

P: ¿Por eso te apetecía contarlo, por esa deuda?

R: Sinceramente, cuando lo escribí fue una necesidad de sacar lo que yo sentía. El corto lo escribí prácticamente recién parida, habrían pasado pocos meses del parto. Y como yo lo viví, como para mí fue muy shock, muy traumático, tuve muchos problemas. De hecho, en el corto me quedo corta, nunca mejor dicho, porque tuve muchísimos problemas, o sea, fue un parto con muchas complicaciones.

Fue una necesidad de sacar lo que me había pasado desde un lugar en el que me pudiera hablar más relajante diciendo. Hemos sido engañadas porque yo llegué al parto con muchas expectativas y lo tenía muy, muy, muy idealizado.

Esto no me lo había contado nadie

Desde pequeña siempre he querido ser madre. Toda mi vida era como quiero ser madre, tiene unas expectativas y de repente pues me dejó en shock muchos meses porque fue un parto muy complicado. Pensaba que me moría, cuando ves la muerte tan cerca y dices si esto no me lo había contado nadie.

P: ¿Las mujeres tienen miedo a decir lo que piensan, como decía la protagonista en el corto?

R: Creo que durante mucho tiempo sí, supongo que todavía queda algo de eso. En mi experiencia, yo tuve muchos problemas con la lactancia también y recuerdo que en ese momento era como la lactancia es lo mejor, dar de mamar no duele, no te preocupes. Yo veía que a mí me dolía, que me parecía el horror, que no sentía ningún vínculo con mi hijo a través de la lactancia, sino que, al revés, para mí era un momento estresante. Lo sentía, lo vivía como un problema mío. Creía que era yo la que estaba mal, que había algo en mí que no funcionaba.

En esa comunión te relajas y te perdonas a ti también

Ese miedo hay que romperlo, porque te das cuenta de que cuando lo verbalizas, pues habrá mujeres que lo han vivido genial y de maravilla, pero hay gente que te mira y te dice, a mí me paso lo mismo. En esa comunión te relajas y te perdonas a ti también, porque hay como mucho sentido de la culpa en la maternidad que nos han inculcado, es la culpa todo el rato.

Si el niño está malo es porque tú a lo mejor no le has dado lo suficiente, porque no le diste teta, claro, entonces no lo alimentaste y es como tú siempre eres protagonista de los males, es muy complicado romper."

P: ¿Dirigir a tu hermana (Natalia de Molina), ha sido como volver a la infancia donde jugabais a las películas?

R: Sí, sí. De hecho, siempre le dirijo en más cosas. De hecho, ahora tengo un largo, que ella también será una de las protagonistas. Y siempre jugamos a esto. Nosotros lo vimos como un juego, nos queremos mucho, nos entendemos muchísimo. Las dos tenemos un gusto muy parecido, el tipo de cine que nos gusta, lo que queremos hacer. Entonces, aunque todavía no hayan salido cosas, porque solo ha salido esto, sí que llevamos toda vida.

Es muy bonito, la verdad que estamos en un momento muy bonito, cuando pasa del juego a la profesión es algo muy bonito.

P: ¿La maternidad da para un largo que al que te aventurarías?

R: Bueno, da para un largo, da para cinco películas, da para libros, da para todo. Una cosa muy bonita que me ha pasado con el corto, cuando lo pongo con público siempre se me acercan mujeres al final para contarme su parto. Y es que cada parto es un mundo. Tú imagínate la de historias que hay.

Con la maternidad escribí una serie, que espero que algún día se haga realidad, que se llama ‘Pos party’ que es la fiesta tras parir que nadie te ha contado. Da para un montón de capítulos y lo dividí en serie porque me pareció que había mucho para contar, y eso sólo con mi experiencia.

