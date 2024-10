Aitana Sánchez-Gijón, premiada con el Goya de Honor 2025: "Estoy en shock, este reconocimiento me supera"

"Estoy emocionada, feliz y en shock desde que conocí la noticia hace dos semanas, intentando guardar el secreto y sin pegar ojo desde entonces. Gracias porque esta fue mi casa durante dos años en los que tuve el enorme honor de estar al frente. Me resulta especialmente emocionante estar aquí recibiendo este reconocimiento que, sinceramente, me supera . Cuando me llamaron para darme la noticia estaba a punto de echarme una siesta", ha comenzado la actriz.

"Me dio un ataque de nervios y le eché una bronca a Fernando, porque no entendía, siendo todavía relativamente joven, que este premio fuera para mí, y se lo discutí mucho. Y me dijo: '¿Me lo vas a rechazar?', y le dije que no, porque si lo rechazaba ahora por creer que no me lo merecía, el día que ya hubiera hecho más méritos igual no me lo daban. Así que estoy abrumada", ha confesado Sánchez-Gijón.