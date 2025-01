Mikel Erentxun y los 40 años de Duncan Dhu: "En los 90 renegábamos de los 80"

"Camino en solitario porque Diego no se veía haciendo esto y salgo como Mikel Erentxun haciendo las canciones de Duncan Dhu. ¿La mesa queda un poco coja? No, porque no es Duncan Dhu, soy yo, una gira mía en la que presento unas canciones de ese grupo", le cuenta el artista a Javier Menéndez Flores en una entrevista en 'La razón'. ¿Puede haber sido una oportunidad perdida? "Para el muy fan, el purista, no es lo mismo, claro, y hubiera sido más bonito si hubiera sido la banda completa, pero entonces sería una gira de Duncan Dhu y esto no lo es", insiste.