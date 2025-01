La idea no es solo rendir homenaje a un grupo cuyas canciones nunca, en todos estos años, han dejado de sonar y de propagarse entre distintas generaciones, sino retratar el espíritu de una época que transformó la cultura y la sociedad española. Y no, el cine no ha viajado al corazón de esos años tanto como creemos recordar. La vida de los hermanos Urquijo se antoja como el hilo conductor perfecto para volver a esos convulsos años de la Transición y explorar el impacto social que tenía la música entonces.