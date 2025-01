"Lo que sería frustrante es no poder dar tu opinión. Pero en mi caso, no vengo a modificar a nadie, vengo a contar mi peliculita que dice que ya está bien de no darle un poco al coco. y que sea lo mismo otra vez. Me gusta el reguetón, el reguetón bien hecho me encanta (...) Pero lo que no me gusta es la gente que va al resultado porque está de moda. Quien me habla de su coche, de su chica, de su culo, de sus bubis... Me da un poquito de pereza. A mí y a mucha gente. ¿Alguien tenía que decirlo? Pues, dicho queda", añadía.