"No fue que lo hicieras, fue cómo lo hiciste, no fue que te fueras, fue cómo te fuiste, pero aún me duele porque te creí, tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí", se escucha en 'Segundo intento'. Frases que confirmarían que su nueva canción es toda una referencia a su historia de amor con el intérprete de 'Traicionera'.