Lamentablemente, el secuestro se saldó con el asesinato de los once deportistas y una mancha increíble en la historia de los Juegos, e incluso de la propia Alemania. De los terroristas , solo tres sobrevivieron, Adnan Al-Gashey, Jamal Al-Gashey, y Mohammed Safady , pero fueron liberados tras el secuestro de un avión. Tras este final tan abrupto, Israel comenzó la operación conocida como ‘Cólera de Dios’ , en la que decidió acabar con los miembros de la organización 'Septiembre Negro 'que habían estado detrás de la planificación del secuestro. Según se cree, la operación fue aprobada por la primera ministra israelí Golda Meir, y se alargó durante más de dos décadas , con la inteligencia israelí supuestamente asesinando a todo aquel relacionado con la matanza de Múnich.

No solo se persiguió a miembros de 'Septiembre Negro', sino también de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), convirtiendo la operación en una persecución política, tratando de crear un efecto disuasorio que se alargara en el tiempo. Israel no perdonaba que Alemania hubiera sido tan poco ejemplarizante con los terroristas. Ya no solo por su nula seguridad en la Villa Olímpica, sino por haber liberado a tres de los responsables. Incluso llegó a haber acusaciones de montaje. Así que la inteligencia israelí decidió hacer justicia por su cuenta, y los asesinatos empezaron a contarse por decenas, con técnicas brutales y efectivas. La película de ‘Múnich’ relata parte de esta operación encubierta.