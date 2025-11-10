Vicente Chust, mitad del proyecto, ya triunfó en los años 80 con Video y la canción 'La noche no es para mí'

De la alianza entre una voz femenina cargada de feeling y un productor y músico veterano curtido en mil batallas surge Marina Alba, un proyecto que ya está llamando la atención por su mezcla de soul y R&B en español con matices mediterráneos y una sensibilidad poco común en la industria patria. Su sencillo 'Y Decirte' les ha hecho merecedores del Premio Latino a la Mejor Interpretación Vocal 2025, un reconocimiento que coloca a Marina y a Vicente Chust bajo el radar de descubridores de esos tesoros musicales ocultos que merece la pena compartir.

Lo primero que llama la atención al escucharles es, lógicamente, la voz de Marina. Su forma de abordar las canciones, su precisión técnica, con un fraseo limpio, colorido, y una paleta tímbrica que transita desde la ternura hasta el groove sostenido. Alrededor de ella Chust, al que muchos nostálgicos de los 80 recordarán por el grupo Vídeo y su mítico 'La noche no es para mí', construye un sonido íntimo, rico en arreglos, con una producción elegante que no complica la emoción pero sí la realza. Clásico y moderno a la vez.

Apenas llevan tres años con el proyecto actual, pero su historia se remonta mucho tiempo atrás, a mediados de los 90. Marina era solo una niña de 8 años cuando trabajó por primera vez con Vicente grabando jingles publicitarios de juguetes. "Es una superdotada de la música. De muy jovencita tocaba el clarinete, tocaba instrumentos y cantaba", nos cuenta Vicente. Pero al crecer y cambiarle la voz Marina ya no pudo seguir con ello. Años después volvieron a coincidir y él se enamoró de la nueva voz de ella, tanto que montaron, junto a Rafa Vizcaíno, la banda de fusión Malayuna. Grabaron tres discos y recibieron algún premio, pero no tuvieron suerte y, decepcionados, se disolvieron en 2012.

Un dúo que no es un dúo

Marina aprovechó para marcharse a París y seguir formándose en canto. Vicente siguió con sus proyectos propios, bandas sonoras para películas, series de animación y documentales, hasta que se reencontraron a finales de 2022. Él le envió unas canciones que tenía en la recámara y se dieron cuenta de que la chispa seguía ahí. Tenían que hacer algo y de ahí surge Marina Alba. "En realidad somos una formación un poco extraña. Porque somos un dúo, pero no somos un dúo. Formaciones como la nuestra no existen", explica Chust.

" A Vicente le gusta estar más en segundo plano, está más cómodo detrás, y yo tengo que dar más la cara en este aspecto, pero es un gusto trabajar con una mente tan brillante", concede Marina. ¿Y cómo es su proceso creativo? "Trabajamos todo online porque yo vivo en Calpe y él está en Valencia. Él me sugiere ideas, base, melodías o una parte de instrumentación para ver un poco si el sonido casa con lo que vamos buscando, y en el momento que yo apruebo alguna idea vamos para adelante con la melodía. Yo me meto a fondo con las letras y él más con la producción", nos explica.

Bajo ese sistema de trabajo ya han publicado en plataformas un buen ramillete de canciones. 'Llegó la noche', 'Dónde estabas', 'Vuela', Lunas de fuego' o, por supuesto, la premiada 'Y decirte'. "Nuestro filtro principal es que los dos estemos contentos con lo que hacemos y que nos guste oírlo", nos dice Marina. "Sacamos un tema nuevo cada mes y medio, que es lo que suele hacer ahora un poco la gente, una fórmula como otra cualquiera", apunta él. El siguiente paso es publicar las mejores, las verdaderamente potentes, en vinilo, ya en 2026. Y después vendrían las presentaciones en directo, aunque se lo tomarán con calma porque antes quieren ensamblar una buena banda.

El premio para 'Y decirte' supone un espaldarazo, un reconocimiento de que lo que hacen está gustando. "Ha sido una sorpresa de agradecer, un honor. Cualquier cosa que te reconozcan es un gusto. Desde el principio vimos que era un tema que tenía mucho potencial como balada, muy simple y a la vez muy contundente, y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo", reconoce la vocalista.

El pasado feliz de los 80

"La verdad es que nosotros la música no la hacemos pensando en el público. Tenemos toques latinos, toques de ritmo en blues, tenemos algún toque de jazz, tenemos algún toque de cosa nueva. Y con mucha elegancia, todo", interviene Vicente. Efectivamente, Marina Alba queda muy lejos de aquel tecno pop tan fresco con el que Chust triunfó en los 80 con Vídeo. ¿Qué recuerdo tiene de aquellos años? "Nos lo tomábamos muy en serio, pero a la vez estábamos muy convencidos de lo que hacíamos. Pensábamos que hacíamos la mejor música del mundo", rememora.

"Yo ahora oigo esas canciones y... bueno, eran otra historia. Respondieron a un movimiento X, a unas modas que vinieron del mundo anglosajón y nos lo pasamos muy bien. Es un poco como el pasado vibrante, ¿no? Un pasado feliz". Tan feliz que su archifamoso 'La noche no es para mi' se lo produjo el gran Tino Casal. "Era un tipo muy original y muy creativo. Solo entrar en su casa te daba la sensación de que estabas en otro mundo. Tenía un alfombra de piel de tigre puesta en la pared. Era mágico y te salía por donde menos te esperabas. ¡Yo puedo decir que Tino Casal grabó voces en mi disco!", nos cuenta con indisimulable nostalgia.

Para Marina también es un lujo colaborar con alguien con tanto bagaje a sus espaldas como Vicente: "Tiene un universo en su cabeza que no para. Hay mucha gente que a su edad se queda en su zona de confort, pero él no, siempre va más allá, tiene una capacidad espectacular de composición, pilota de todo lo relativo al sonido, toca todo lo que quieras y es una pasada. Además, te ríes mucho con él, y no con todo el mundo te puedes reír".

Ambos comparten un amor genuino por la música, y eso es lo que les mueve, lo que les motiva. "Para los que nos dedicamos a esto, es un medio de expresión muy absorbente. Yo, afortunadamente, me he encontrado a Marina. Y la necesito para que cante las canciones como yo quiero que se canten", nos dice él. "No tenemos ninguna intención de parar de componer, es de lo que nos alimentamos", interviene ella. ¿Y si pudiera darle algún consejo a aquella niña de 8 años que conoció a Vicente grabando jingles, qué le diría? "Que persevere en lo que quiera hacer, que mientras lo haga con alma a alguien algún día le puede llegar, y eso es importante, el poder transmitir lo que llevas dentro".