Sir Mick Jagger irrumpió en los pasillos de su antigua escuela con un halo de sorpresa, nostalgia y complicidad. La Dartford Grammar School, en West Hill, Dartford, Reino Unido, abrió de nuevo sus puertas al hijo pródigo: el cantante y fundador de The Rolling Stones regresó a sus aulas para conmemorar el 25º aniversario del centro de artes escénicas que lleva su nombre.

De este modo este retorno no fue solo un simple paseo nostálgico, sino que se hizo con motivo de la celebración del 25º aniversario del Mick Jagger Centre, que fue inaugurado en marzo de 2000 en el mismo recinto de la DGS y concebido como un espacio de artes escénicas comunitario.

Durante la visita, Jagger recorrió sus antiguas aulas, zonas del recinto recién renovadas, como era el caso de los estudios de grabación y las salas de ensayo, y el patio que le vio florecer cuando solo era un simple adolescente. "Miro al otro lado de la ventana, y ahí está mi viejo patio de cuando tenía 11… Lo que es realmente interesante”, declaró.

El director Julian Metcalf calificó este regreso como “algo muy especial, la guinda del pastel” de la celebración de este aniversario.

Esta emotiva visita sirvió a Jagger también para acercarse e inspirar a los grupos de música de la escuela y, simbólicamente, entregó un trofeo al equipo de baloncesto del colegio, del que él mismo formó parte como estudiante. Además, agradeció a los profesores de música y a todo el personal implicado en el centro por “inspirar a niños y jóvenes a expresar sentimientos y emociones” a través de la música.

Un colegio centenario con un alumno estrella

La Dartford Grammar fue fundada nada menos que en 1576 por Edward Gwyn, William Vaughan y William D’Aeth y está dirigida actualmente por Julian Metcalf. Se trata de una institución que es una escuela de gramática para chicos de 11 a 18 años, con chicas admitidas en el “sixth form”, que es el equivalente al bachillerato en el sistema educativo británico.

Jagger ingresó en ella tras superar el examen “eleven‑plus”, que se hace tras superar el último año de educación primaria, y permaneció hasta 1961, cuando dejó la escuela para dar inicio a su carrera musical, ya que formó The Rolling Stones solo unos meses después, en abril de 1962.

Sin embargo, la relación de Jagger con la escuela no se limita al pasado. Como podía imaginarse, impulsó y apoyó económicamente el Mick Jagger Centre, con un programa llamado “Red Rooster” que ofrece clases musicales semanales a más de 1.280 niños de la zona desde el año 2003.

Además, sufragó parte del coste de construcción de este centro con su nombre, que costó en total 2.25 millones de libras. La parte restante del coste de la que no se hizo cargo Jagger vino de una subvención de la Lotería Nacional británica.

Por qué este colegio importa

Este acontecimiento va más allá de una foto con una estrella del rock. Para Jagger, que es originario de Dartford (nacido en 1943), representa la conexión con sus raíces, el reconocimiento de esos años escolares y la oportunidad de devolver algo a la comunidad que le vio nacer. Y para la escuela, el hecho de contar con un exalumno tan célebre se convierte en un activo pedagógico y simbólico, ya que la DGS combina historia, con sus más de cuatro siglos de existencia, con una apuesta actual por la excelencia artística y académica.

Sin embargo, más allá del homenaje, la visita supone mandar un mensaje relevante para la educación, colocando a la música y las artes como vehículo de expresión y comunidad. Jagger lo dijo claro: “cantar e interpretar es una gran forma de expresar tus sentimientos. Además, la música también nos une en una experiencia común.”

Tanto es así que la escuela recoge este eje académico como parte de su proyecto académico. De esta manera, la DGS ha conseguido destacar por sus resultados académicos, su estatus “Outstanding” en inspecciones Ofsted y por la relevancia del Mick Jagger Centre dentro del ámbito educativo y cultural local.

La visita de Mick Jagger a la Dartford Grammar School no fue un gesto superficial. Fue una vuelta esperada, simbólica y fructífera. Un regreso donde convergen pasado y presente: el alumno rebelde que se alzó en el patio en los años 50, el rockero internacional que vino de Dartford, y el mecenas que impulsa nuevas generaciones desde el centro que lleva su nombre. A 82 años de edad —y con una leyenda viva del rock a cuestas— Jagger recordó de dónde viene para seguir influyendo en quienes están por llegar.