David Guetta vuelve a Madrid después de diez años: será el invitado estrella del festival ‘A Summer Story’

'A Summer Story' tendrá lugar los días 19 y 20 de junio en Arganda del Rey

David Guetta protagonizará la próxima edición del festival madrileño de música electrónica A Summer Story, que tendrá lugar los días 19 y 20 de junio y que, según sus responsables, será "especial" y la "más épica" por tratarse de la décima.

Desde su concierto en el ya desaparecido festival Utopía en 2016, Guetta no realizaba un set propio en concierto en la capital .

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey volverá a coger este festival que con el DJ francés ha hecho pública su primera gran confirmación, "con una producción jamás vista que promete regalarnos una experiencia inolvidable", según el comunicado.

Concretamente, está previsto que presente 'The Monolith', "una odisea sonora y visual que transporta al espectador a un universo futurista", con un escenario que simula una estructura monolítica gigante en 3D, "con pantallas envolventes, iluminación dinámica" y los "hits de toda su carrera".

Para adquirir la primera remesa de entradas se habilitará una preventa para los usuarios registrados en la web del festival este próximo lunes, 15 de diciembre, a partir de las 12 horas. La venta general se abrirá 24 horas después por la misma web.

En las nueve ediciones previas de A Summer Story, los asistentes han podido disfrutar de otros referentes de la electrónica como Armin Van Bureen, Tiesto, Martínez Brothers, Fátima Hajji o Amelie Lens, entre otros.