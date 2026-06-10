Gonzalo Barquilla 10 JUN 2026 - 16:50h.

David Salazar, el vecino de Badajoz que desapareció el domingo en el barrio de Suerte de Saavedra, ha sido hallado sin vida

La extraña desaparición de David Salazar, vecino de Badajoz, tras ir a por dulces para sus tres hijos: "Nunca ha hecho algo así"

Compartir







La desaparición de David Salazar Expósito, el vecino de Badajoz de 33 años cuyo rastro se perdió el pasado domingo tras ir a comprar dulces para sus hijos, ha concluido de la peor manera posible. El joven ha sido hallado sin vida este miércoles con signos de violencia en un camino de tierra cercano al lugar donde se le perdió la pista. Así lo ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco' a través de la plataforma Adonay.

David desapareció el 7 de junio en el barrio de Suerte de Saavedra después de salir de su domicilio para realizar una compra en un establecimiento cercano, Horno Extremeño, ubicado en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Su familia denunció la desaparición el lunes, tras comprobar que no regresaba a casa, y comenzaron a organizar diversas labores de búsqueda para intentar localizarle.

PUEDE INTERESARTE Un joven hallado muerto en el río de Badajoz en febrero fue vinculado con un robo de armamento: se había escondido de la policía

Este pasado martes, unas 200 personas participaron en las batidas organizadas en la zona de la carretera de Sevilla y en diversos tramos del río Rivilla, así como en otros puntos más lejanos como el parque de Tres Arroyos, donde se desplazaron los voluntarios para descartar presuntos avistamientos. Finalmente, esta jornada se ha conocido el hallazgo del cuerpo sin vida de David en un camino de tierra ubicado entre las barriadas de Cerro de Reyes y Tulio. "Es un lugar ubicado a menos de un kilómetro de su casa. De hecho, creemos que esa zona ya se había peinado", ha destacado Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay. Tanto esta organización como la asociación SOS Desaparecidos han desactivado las alertas que mantenían vigentes.

PUEDE INTERESARTE La UCO ya usó en el caso de Manuela Chavero la táctica que acabó destapando el crimen de Francisca Cadenas

La investigación del caso de David Salazar: los agentes han detenido a un hombre

La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de David Salazar Expósito. Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas del fallecimiento ni sobre las conclusiones de las pesquisas en curso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante los días previos al hallazgo, los investigadores tomaron declaración a varias personas del entorno de David y a algunas de las últimas que tuvieron contacto con él. Entre ellas se encuentra J., el propietario del establecimiento al que el joven acudió antes de desaparecer, según explica Jorge Adonay. De hecho, este hombre habría sido arrestado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los agentes revisaron imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos conocidos de David. Según Jorge Adonay, las diligencias se centraban en esclarecer qué ocurrió tras la última vez que fue visto y en recabar cualquier indicio que pudiera ayudar a determinar su paradero.

Desde el primer momento, la familia de David sostuvo que la desaparición no encajaba con una marcha voluntaria. Su hermana llegó a manifestar que David "nunca había hecho algo así", mientras que durante los días de búsqueda se produjeron algunas discrepancias entre familiares del desaparecido y del entorno de su pareja acerca de las posibles circunstancias del caso. Todas estas cuestiones forman parte de una investigación que continúa abierta tras el hallazgo del cuerpo con signos de una posible muerte violenta.