Claudia Barraso 25 AGO 2026 - 20:13h.

La que ha sido considerada como la reina del country, Dolly Parton, ha fallecido a los 80 años

Las últimas declaraciones de Dolly Parton tres días antes de su muerte: "Estoy lidiando con problemas de salud a los que no presté atención"

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El mundo de la música está de luto ante la pérdida de una verdadera estrella y una figura que dio vida a uno de los géneros más conocidos: Dolly Parton. La reina del country ha fallecido a los 80 años este martes,

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

Tras su muerte, deja un legado de más de seis décadas en los que destacan canciones como ‘I Will Always Love You’ que seguirá sonando en todos los lados después de que la cantase en el momento de mayor esplendor de su carrera.

De una familia humilde a convertirse en una estrella

Por el momento, aunque ha sido su sobrino el que ha confirmado su fallecimiento, ningún miembro de su familia ha trasladado las circunstancias ni las causas de fallecimiento, pese a que hace poco se conocía que tuvo un grave empeoramiento de su salud por el que tuvo que cancelar varios de sus conciertos en Las Vegas, según ha confirmado ‘Vanitatis’.

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No solo fue cantante, sino que en todas sus facetas artísticas, también destacó la de actriz, pero sin duda la de una figura que abrió el camino a muchas mujeres en el mundo de la música, convirtiéndose en una de las primeras artistas en ser considerada como ‘la reina’ de un género estadounidense como es el country.

Y aunque su vida no fue nada fácil, ya que era de una familia humilde y siendo una más entre 12 hermanos, su pasión por la música comenzó a sembrar en ella una carrera que se convertiría en el símbolo que le hizo pasar a ser una de las figuras más reconocidas y respetadas a nivel internacional.