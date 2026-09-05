La Oreja de Van Gogh hizo vibrar el Roig Arena con un espectáculo repleto de grandes éxitos

La banda donostiarra ofreció este viernes un esperado concierto en el Roig Arena en el que repasó algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria

La actuación destacó por la conexión constante con el público, que cantó y disfrutó durante toda la noche de un repertorio convertido en la banda sonora de varias generaciones.

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ValenciaLa Oreja de Van Gogh protagonizó este viernes una de las grandes citas musicales celebradas en el Roig Arena con un concierto en el que volvió a demostrar por qué es una de las formaciones más queridas y reconocibles del pop español. La banda donostiarra ofreció un espectáculo que recorrió algunos de los grandes momentos de su trayectoria, en una noche especialmente esperada por el regreso de Amaia Montero a la formación.

Desde el inicio del concierto, el grupo conectó con un público entregado que respondió cantando buena parte de las canciones. El repertorio incluyó algunos de los grandes himnos de La Oreja de Van Gogh, como “Rosas”, “La Playa”, “Cuídate”, “Puedes contar conmigo” y “20 de enero”, temas que forman parte del imaginario musical de varias generaciones.

La banda alternó canciones de distintas etapas

A lo largo del espectáculo, la banda alternó canciones de sus distintas etapas, construyendo un recorrido por una trayectoria marcada por el éxito y por canciones que han acompañado a sus seguidores durante décadas. La puesta en escena y la interpretación de los grandes clásicos dieron forma a una noche en la que la música y la conexión con el público fueron los grandes protagonistas.

Uno de los momentos más destacados fue el reencuentro de Amaia Montero con sus antiguos compañeros sobre el escenario. Su regreso a La Oreja de Van Gogh convirtió la cita valenciana en una ocasión especialmente significativa para los seguidores de la banda, que acompañaron las canciones con entusiasmo y ovaciones durante toda la actuación.

Un año de la apertura de puertas del Roig Arena

El concierto se celebró además en una semana muy especial para el Roig Arena. El recinto valenciano cumple este domingo 6 de septiembre su primer año de actividad, después de doce meses en los que ha acogido más de 300 eventos y ha recibido alrededor de un millón de visitantes entre conciertos, partidos de baloncesto y eventos generales.

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Con esta actuación, La Oreja de Van Gogh puso el broche musical a una semana especialmente significativa para el Roig Arena, que encara su primer aniversario consolidado como uno de los grandes espacios de referencia para la música, el deporte y el entretenimiento. La noche volvió a demostrar la capacidad del recinto para reunir a miles de espectadores en torno a grandes acontecimientos y situó a Valencia como uno de los principales destinos para la música en directo.