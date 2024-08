Hacer la compra es uno de esos ritos inaplazables de la vida diaria que se come una porción importante de nuestro tiempo semanal y nuestros gastos. Salvo que optemos por hacerla online y pedir que nos traigan los productos a casa, no hay manera de esquivar la obligación de pasar por el supermercado y llenar el carro sin pasarnos con el gasto .

La compra por impulso , aquella que no entra dentro de las necesidades básicas, casi siempre brota como una necesidad cuando nos dirigimos a echar en el carro un producto que sí precisamos. De la misma forma, es el medio que utilizan los supermercados para dar salida a cierto tipo de artículos secundarios, que de otra forma no veríamos. De hecho, los supermercados se sirven de la alta rotación del pan y la bollería para ubicarlos en un espacio donde “no moleste” y se pueda reponer fácilmente : cerca de las áreas de almacenamiento y de las entradas de carga. Reducen costes de reposición , facilitan que los clientes siempre puedan echar a su carro un producto fresco y recién horneado. De paso, logran que miren y deseen otros productos antes de coger la barra gallega o de centeno de turno.

Las frutas y verduras suelen estar bajo luces más brillantes para realzar los colores, ya que es una manera de hacerlas más tentadoras para la retina. “Parecen” más frescas, más apetitosas, más fáciles de coger. Además de todo esto, la estrategia de colocación es diferente: al ser un producto que se encarece fácilmente, suelen estar colocadas en la sección que vemos nada más entrar. En ese momento, nuestro cerebro de consumidor no repara en gastos, como se suele decir. Es más fácil echarlas al carro cuando no hemos formado ni siquiera el pensamiento de “estoy gastando demasiado” o “tengo que quitar cosas del carro, ya me he pasado con la tarjeta”.