El paisaje español es cambiante , poco tiene que ver el que encontramos en el norte con el que vemos al atravesar la meseta o el que nos espera en el sur si vamos de visita. Sin embargo, hay una constante que puede aparecer en cualquier momento, desde la lejanía y acompañando al viajero no es raro encontrar al toro de Osborne que desde su pedestal parece querer asegurarse de que todo marche sobre ruedas.

Esta figura que vigila las carreteras y que se ha convertido en una suerte de emblema , en algo que podemos buscar en nuestros viajes en carretera. Una silueta que con el paso del tiempo ha perdido parte de su intención, pero ha ganado otra, porque no conviene olvidar que, en realidad, se trataba de una valla publicitaria, aunque con el tiempo se ha convertido en todo un icono.

Con el tiempo se comprobó que la climatología no era favorable a este material, lo que hizo que las vallas se construyeran chapadas en metal, lo que permitió aumentar su tamaño hasta los siete metros, asado cierto tiempo, las figuras aumentarían hasta los 14 metros. El camino del toro de Osborne no ha sido sencillo, no solo ha tenido que enfrentarse al clima, también al paso del tiempo y el cambio de leyes. Como decimos, eran vallas publicitarias que incluían el nombre del producto, pero un cambio en la ley obligó a retirar la publicidad visible desde las carreteras estatales, por lo que el rótulo desapareció, pero el toro se quedó, eso sí, también tuvo que alejarse un poco más del borde de las carreteras, unos 50 metros.