Israel destaca el gesto del primer ministro francés Michel Barnier llevando el pin amarillo por los secuestrados en manos de Hamás

El primer ministro de Francia y excomisario europeo, Michel Barnier , cuyo Gobierno se ha enfrentado este martes a una moción de censura presentada por el Nuevo Frente Popular (NFP), ha protagonizado una imagen en sesión parlamentaria que ha recibido los elogios de las autoridades de Israel , mientras la escalada de tensiones en Oriente Medio no cesa.

Así lo ha explicado la cuenta oficial de Israel en la red social X , que ha agradecido el gesto: "Gracias, señor primer ministro. No descansaremos hasta que estén en casa", han escrito:

La Asamblea Nacional de Francia ha sido este martes escenario de la primera moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier, que no dispone de una mayoría absoluta. Más de 190 diputados de izquierda han respaldado esta moción, pero el umbral de los 289 se antoja inalcanzable sin el apoyo de la ultraderecha, que ya ha dicho que no tumbará por ahora al Ejecutivo. Además, la Asamblea ha decidido no estudiar la iniciativa para destituir a Emmanuel Macron como presidente después de que el órgano que reúne a los distintos partidos políticos haya acordado paralizar el procedimiento de forma definitiva. La Francia Insumisa (LFI) había promovido esta última moción como réplica a la decisión de Macron de nombrar a un primer ministro conservador como Barnier pese a la victoria de la izquierda en las últimas elecciones legislativas.