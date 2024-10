Los metros más antiguos y emblemáticos que siguen funcionando: desde Londres a Nueva York

El diseño de las bocas es inconfundible: rejas y tipografía Art Nouveau, obra de Fulgence Bienvenüe, un ingeniero que quería crear un sistema que no solo fuera funcional, sino también estéticamente atractivo. Se inauguró el 19 de julio de 1900, justo a tiempo para la Exposición Universal. Como curiosidad, desde 1960 sigue manteniendo la iniciativa Art in the Métro", que permite a artistas contemporáneos exhibir su trabajo en diferentes estaciones. Además de ser un metro funcional, hace las veces de galería de arte público.