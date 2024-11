Pero estas precauciones a la hora de conducir no le garantiza a la mujer unas consecuencias más leves tras un accidente de tráfico . Uno de los motivos son los vehículos. El informe Autonomous vehicles through gender perspective glasses, elaborado por el Instituto de Biomecánica de Valencia revela que una mujer tiene un 47% más de posibilidades de sufrir lesiones graves que un hombre, un 71% más de sufrir lesiones moderadas y un 17% más de morir si su coche está implicado en un siniestro grave.

Estas diferencias se deben a que no se han tenido en cuenta las necesidades distintas en términos de seguridad. La dificultad de no llegar adecuadamente a los pedales que sufren muchas mujeres, por lo que tienen que acercarse demasiado al volante, haciendo que aumente significativamente la probabilidad de sufrir lesiones graves en el tórax, cara y cuello cuando se activa el airbag.

Otro aspecto que ha revelado este estudio es que, tradicionalmente, el cuerpo femenino no ha sido considerado en los crash test. Los muñecos que se utilizan para las pruebas de seguridad de los coches antes de ser lanzados al mercado han sido, hasta hace unos años, masculinos. En los últimos años, sí que se han creado dummies femeninos que se han ido sumando, muy poco a poco, a estas pruebas. Aunque estos muñecos se empleaban en un principio en el asiento del copiloto y no en el del conductor. De todos modos, los muñecos no eran fieles a la realidad, lo que habían hecho era reducir el tamaño y peso del dummie masculino, pero no tenían en cuenta diferencias anatómicas.