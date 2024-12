En ese momento nadie se libra de la tarea menos apetecible, sobre todo si somos ordenados y la primera idea que cruza por nuestra cabeza es deshacer la maleta . Contraintuitivamente, según explican los expertos, la higiene sonríe quienes la dejan aparcada en el pasillo durante días, como si no existiera. Este "bueno, ya mañana lo pongo todo en el armario" puede ser la mejor decisión que tomemos.

Esa maleta de cabina que nos ha acompañado esos días de felicidad y procrastinación a menudo es el escondite perfecto para uno de los peores visitantes post-vacaciones: los chinches . Estos bichos del tamaño de una gota de agua tienen una habilidad asombrosa para colarse en nuestras pertenencias e instalarse en casa como si fuera suya. Por eso, la clave no está en deshacer la maleta enseguida, sino en hacerlo bien y, sobre todo, tomando ciertas precauciones .

Los chinches , conocidos científicamente como Cimex lectularius , no necesitan casi nada para instalarse en nuestras cosas: basta con que se oculten en las costuras de una maleta o entre la ropa.

La realidad es que estos insectos, la pesadilla de quienes ya han vivido la experiencia de intentar erradicarlos de colchones, ropa o muebles, no entienden de clases sociales ni estándares de limpieza. Los seres humanos somos su fuente de alimento favorita. Esto significa que los podemos coger en un albergue modesto de París como en un hotel de cinco estrellas que no desinsecta sus instalaciones tan a menudo como debería. De hecho, no aparecen necesariamente porque el lugar esté sucio, sino por el trasiego de todos los viajeros que pasan por allí cada día. Cada uno puede ser, sin saberlo, un portador.