Vestido con un polo azul y sentado atendiendo clientes, es como se lo ha visto en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales la semana pasada. El medio local TMZ ha confirmado los rumores y explica que la ex estrella que fue expulsada de Hollywood se encuentra vendiendo "packs de vacaciones" como una forma más de generar ingresos, en un hotel de la isla en donde viven sus hijos y residen con su madre, la ex esposa de Hammer de quien se divorció tras los escándalos.

Solo en cuatro años fue parte de cuatro películas, casi un récord. Este apuesto y joven actor apareció en varios titulares de revistas y periódicos siendo señalado como una joven promesa del cine, y muchos lo creían. Primero interpretó a los hermanos Winklevoss en la famosa historia basada en hechos reales en la película 'Red Social', sin embargo, el papel que lo hizo saltar al estrellato fue la producción independiente de 'Call me by your name' junto a Timotheé Chalamet. A partir de allí, el actor comenzó a desfilar por todas las alformbras rojas y era una cara conocida en los Oscars. Pero aún no se conocía su lado oscuro.