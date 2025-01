Última hora sobre la hija de Anabel Pantoja: "Estamos ante el comienzo del milagro que esperamos"

Se trata por lo tanto de unas esperanzadoras palabras que no solo suponen un respiro para los preocupados padres de la pequeña, si no también para todos los familiares y amigos que desde el minuto uno hacen turnos para acompañar a Anabel y su pareja en la Unidad de Medicina Intensiva del hospital canario donde la bebé permanece ingresada desde hace ya diez días.

"Están saliendo buenas noticias, tampoco puedo decir mucho más, no me corresponde si ellos no han hablado (...) En Canarias tiene unos amigos buenísimos, la verdad es que todos los amigos de fuera nos quedamos muy tranquilos cuando vimos la situación porque sabemos que está muy arropada, la gente de allí es muy hospitalaria y ella está muy cómoda".