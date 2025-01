Al ser una mesa que no había solicitado reserva previa, no disponían de sus datos personales y, por ello, optaron por buscarles a todos a través de las redes sociales. Lo que no esperaban era recibir un impresionante feedback del resto de los usuarios, que aplaudieron su gesto y su compromiso con la clientela. "Os honra, otro se hubiera callado, espero que aparezca, un detallazo" o "Pocos reconocen su error, os aplaudo. El mundo necesita más gente así", son algunos de los comentarios que les han dejado.